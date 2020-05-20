لم يجد إسعافا لنقله.. وفاة صيدلي بكورونا بالأقصر بعد ساعات من استغاثته

توفي صيدلي في الساعات الأولى من صباح اليوم، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر.

الطبيب أحمد عبد الستار، كان قد أطلق مناشدات عدة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يطالب فيها بضرورة نقله إلى مستشفى العزل الصحي لتلقي العلاج.

وكتب الصيدلي ويدعى أحمد عبد الستار الخواجا، على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك" قبل موته بساعات: "لو سمحتو حد يلحقنا صيدلي درجة حرارته 39.5 كورونا مفيش عربية خاص (موافقة تنقله الحقوا بيتنفس بصعوبة انجدوه حرام والله".

كما شهدت الأقصر وفاة مدير فرع مصرف أبو ظبي الإماراتي بالمحافظة، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.