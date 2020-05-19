تركيب بوابة تعقيم ذاتية بمدخل مجلس قروي العديسات قبلي جنوب الأقصر

تبرع عددٌ من المتطوعين الشباب بنجع المهيدات بمدينة الطود، جنوب الأقصر، ببوابة تعقيم الكترونية قاموا بشرائها بالجهود الذاتية، وتركيبها على بوابة مجلس قروي العديسات قبلي، لتعقيم المترددين من الأهالي اثناء صرف المعاشات على مكتب بريد المهيدات التابع لقرية العديسات قبلي.

جلال محمد جلال، أحد قادة المتطوعين الشباب قال إن البوابة تهدف أيضًا لتعقيم المترددين على مكتب الشئون الاجتماعية لصرف معاشات تكافل وكرامة، لتعقيم الداخل والخارج وتم تركيبها على بوابة المجلس لخدمة العاملين بالمجلس وأيضًا الأهالي المتواجدين داخل المجلس.

وأضاف جلال، أن الفكرة بدأت من مجموعة شباب بجمعية الشباب للتنمية الشاملة أثناء حملاتها للتطهير والتعقيم بالمركز بالتنسيق مع الوحده المحلية لمركز ومدينة الطود لتصنيع بوابة تعقيم الكترونية للأهالي.