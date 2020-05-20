"ادعوا لسكر".. ناهد السباعي تطلب من جمهورها الدعاء لكلبها

طلبت الفنانة ناهد السباعي من جمهورها باللغة الإنجليزية الدعاء لكلبها "سكر"، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

ونشرت ناهد صورتها مع كلبها المريض معلقة أن هناك تحذيرات من موجة الطقس الحارة، وطالبت الجميع بالبحث عبر Google لمعرفة كيف يحمون حيواناتهم الأليفة في هذا الحر، وطلبت الدعاء لكلبها المريض.

وتشارك الفنانة ناهد السباعي في مسلسل "النهاية" والدي يتم عرضه على قناة ON E في تمام الساعة 10:15 مساء، ويتم إعادته مره أخرى الساعة 2 صباحا، بطولة الفنان يوسف الشريف، وعمرو عبد الجليل، وسهر الصايغ، كما أن تلك التجربة فريدة من نوعها، وتعتبر نواة لتحريك المياه الراكدة في طبيعة الدراما المصرية.