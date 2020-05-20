ضبط مخالفات تموينية خلال حملات على المحلات التجارية بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز العدوة بالمنيا، جهودها في تنظيم الحملات الرقابية على المحلات التجارية والأسواق، بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين والإدارة الصحية والجهات المعنية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على المحلات التجارية والأسواق، لأحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من الالتزام بالقوانين مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وخاصة خلال الفترة الراهنة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

أسفرت الحملات التي نظمتها الوحدة المحلية عن تحرير 6 مخالفات تموينية لعدم وجود شهادات صحية من خلال المرور على المحلات التجارية والأسواق، وذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة للتأكد من توافر معايير السلامة والصحة المهنية في المحلات التجارية والأسواق والمخابز البلدية.