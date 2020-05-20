ضبط مخالفات تموينية خلال حملات على المحلات التجارية بالمنيا
كتب:
اسلام فهمي
03:30 م | الأربعاء 20 مايو 2020
واصلت الوحدة المحلية لمركز العدوة بالمنيا، جهودها في تنظيم الحملات الرقابية على المحلات التجارية والأسواق، بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين والإدارة الصحية والجهات المعنية.
يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على المحلات التجارية والأسواق، لأحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من الالتزام بالقوانين مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وخاصة خلال الفترة الراهنة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
أسفرت الحملات التي نظمتها الوحدة المحلية عن تحرير 6 مخالفات تموينية لعدم وجود شهادات صحية من خلال المرور على المحلات التجارية والأسواق، وذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة للتأكد من توافر معايير السلامة والصحة المهنية في المحلات التجارية والأسواق والمخابز البلدية.