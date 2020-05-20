بـ7 ملايين جنيه.. التضامن توزع ملابس العيد في دور الرعاية

وزعت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ملابس العيد بدار فتيات العجوزة، في إطار مبادرة لوزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مؤسسة العربي للتنمية، تهدف لتوزيع ملابس عيد الفطر المبارك على الأطفال والمسنين في دور الرعاية.

كما وزعت القباج هدايا على الفتيات، وقالت إنّ الوزارة تطلق مبادرة لإدخال السعادة على الأبناء والمسنين في دور الرعاية، وتخدم نحو 16 ألف طفل ومسن في دور الأيتام والدفاع الاجتماعي والمسنين، مضيفة أنّ المبادرة تغطي جميع محافظات مصر بإجمالي تكلفة 7 ملايين جنيه.

وأضافت القباج أنّ المبادرة تأتي لإدخال السعادة على قلوب أبنائنا وبناتنا بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بمختلف أعمارهم على مستوى الجمهورية، وهدايا للمسنين الكبار بلا مأوى بتقديم طقمين لكل فرد، لنقول لهم كل عام وأنتم بخير، ولنشعرهم بالسعادة مع قدوم عيد الفطر المبارك.

وتابعت أنّ مديريات التضامن في المحافظات ستتولى توزيع شنطة لبس العيد على الأبناء في المؤسسات، وتساهم مؤسسة العربي بنصف التكلفة، غذ تتعاون مع الوزارة في توزيع الشنط في 5 محافظات، هي القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية والإسكندرية.

وقدّمت القباج الهدايا للفتيات، وتجولت داخل الدار وتعرفت على مختلف الأنشطة المقدمة للفتيات، وأدارت معهن حوارا واستمعت لطلباتهن.

وأعربت الوزيرة عن سعادتها لتواجدها وسط الفتيات، مؤكدة لهن أنّ الوزارة حريصة عليهم وعلى مصلحتهم، كما وجهت لهن التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، موضحة أنّ أبنائنا في المؤسسات هم أمانة في رقابنا، والوزارة تسعى لتقديم الخدمات والرعاية التي يحتجون إليها، كما وجّهت الشكر للقائمين على المؤسسات.

كما وجّهت القباج الشكر لمؤسسة العربي، لما تقوم به من دور تنموي وخيري وإحساس بالمسؤولية تجاه عمالها وتوسعها، لتشمل حماية فئات كثيرة في المجتمع تحتاج لهذه الخدمات، مشيرة إلى أنّ مؤسسة العربي شاركت مع الوزارة في توفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية، من خلال إنشاء وصلات مياه وصرف صحي وأبيار مياه، وتوفير تدريب مهني، مؤكدة ضرورة التعاون والشراكة مع القطاع الخاص لمواجهة أي أزمة.