قبل شراء ملابس العيد.. أبرز منصات التسوق الإلكتروني

بدأ الكثير من المواطنين خلال الأيام القليلة الماضية، شراء ملابس العيد، تزامنًا مع قرب انتهاء شهر رمضان، ما تسبب في إحداث زحام شديد على المحال التجارية، الأمر الذي يتنافى مع إجراءات التباعد الاجتماعي، للحماية من الإصابة بفيروس كورونا.

وترصد "الوطن"، أبرز منصات التسوق الإلكتروني في مصر، التي تُغنيك عن زحام المحال، وذلك على النحو التالي:

جوميا

يعد موقع جوميا واحدًا من أشهر مواقع التسوق فى مصر وأكثرها جذبًا للزوار، كما أنّ له العديد من الفروع بمختلف الدول العربية، ويحرص الموقع على تقديم منتجات ذات جودة عالية وضمان لا يقل عن 6 أشهر، وذلك وفقًا لنوع المنتج.

ويتيح جوميا مجموعة من طرق الدفع المختلفة والمتنوعة للدفع عبر الإنترنت من خلال بطاقات الدفع المختلفة أو الدفع عند الاستلام.

موقع سوق كوم Souq.com

ويُعتبر موقع سوق من أكبر وأشهر المواقع العربية لتسوق كافة أنواع المنتجات عبر الإنترنت، حيث يوفر آلاف المنتجات باختلاف أنواعها لكافة المتسوقين ويوفر أيضًا للمستخدمين إمكانية الدفع عن طريق البطاقات الائتمانية إلكترونيًا أو الدفع عن الاستلام.

موقع نون

يتميز موقع نون دوت كوم بإتاحته للخصومات بشكل مستمر على معظم المنتجات المتاحة عبر الموقع، مما يجذب المستخدمين للموقع المتميز، الذي استحوذ على مكانة كبيرة بين مواقع التسوق الإلكتروني العربية، ويكنك الدفع نقدًا عند الاستلام أو "أونلاين" عن طريق البطاقات المصرفية.

ياقوطة Yaoota

ويساعدك هذا الموقع على مقارنة الأسعار والشراء من مئات الآلاف من مختلف المنتجات فى مصر، وجعلك على معرفة بأسعار وتواجد المنتجات في مُختلف المتاجر.

كما يمكنك التسوق إلكترونيًا عبر منصات الماركات العالمية الشهيرة والتي تسمح بالتسوق والشحن داخل مصر للملابس الرجالي والحريمي وملابس الأطفال وهي على النحو التالي:

علامات تجارية حريمي ورجالي

زارا ZARA

يمكنك التسوق عبر الموقع الإلكتروني للماركة العالمية الشهيرة والاختيار بين آلاف القطع الرجالية والنسائية والأطفال، فضلًا عن الشنط والأحذية بأنواعها المختلفة، مع إمكانية الدفع أونلاين أو عند الاستلام.

إتش إند إم H&M

خلال 6 أو 8 أيام يمكنك استلام قطعتك التي اخترتها عن طريق الموقع الإلكتروني لماركة H&M إلى المنزل واتباع جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية للتسليم، حيث توفر العلامة جميع مستلزمات الحريمي أو الرجال أو الأطفال، مع إمكانية الدفع عند الاستلام بحد أقصى 17 ألف جنيه للطلب الواحد، أو من خلال البطاقات الائتمانية أو بطاقات السحب الآلي للطلبيات الأكثر من 17 ألف جنيه، وتبلغ رسوم خدمة الدفع عند الاستلام 50 جنيهًا.

ريفين Ravin

ويمكنك التسوق إلكترونيًا عن طريق الموقع الإلكتروني أو تطبيق العلامة التجارية والاستمتاع بعدد من الخصومات تقدمها للمتسوقين، والدفع إلكترونيًا بالبطاقة الائتمانية أو الدفع عند الاستلام.

ديفاكتو DeFacto

ويمكنك الاستمتاع بخصومات تبدأ من 30 إلى 50% على بعض المنتجات النسائية والرجالية والأطفال عن طريق الطلب عبر الموقع الإلكتروني، ويمكنك السداد باستخدام بطاقات الائتمان Visa وMaster أو الدفع عند الاستلام، كما يمكنك استبدال القطعة المختارة "أونلاين" عن طريق أحد الفروع أو استرجاعها مجانًا خلال 30 يومًا.

LC WAIKIKI

وتقدم العلامة التجارية عددًا متنوعًا من قطع الملابس النسائية والرجالية وملابس الأطفال، عن الطريق التسوق عبر الموقع الإلكتروني بخصومات تصل إلى 70%، ويمكنك الدفع نقدًا عند الاستلام أو إلكترونيًا عن طريق البطاقات الائتمانية، وتسلم الطلبات خلال 7 أيام، ومصاريف الشحن للتسليم العادي 50 جنيهًا، والشحن مجانًا للطلبات أكثر من 420 جنيهًا، ويتم إضافة 10 جنيهات رسوم للدفع عند الاستلام.

علامات تجارية حريمي

واتساب What's Up

وهو موقع متخصص في الأزياء الحريمي تتنوع بين الفساتين والبلوزات والبنطلونات، ويمكنك التسوق إلكترونيًا عبر موقعهم الإلكتروني أو عن طريق رسائل الصفحة عبر حسابهم الرسمي على "فيسبوك".

إم سو M.SOU

ويمنك التسوق عبر العلامة التجارية النسائية إم سو عن طريق الموقع الإلكتروني بنسبة خصم تصل إلى 70% على منتجات الصيف، ونسبة 30% على منتجات العيد، ليصلك الطلب خلال 7 أيام عمل ويمكنك الدفع نقدًا عند الاستلام.

علامات تجارية رجالية

نيو بورن New Born

وهي ماركة خاصة بالملابس الرجالي، يمكنك التسوق إلكترونيًا وإرسال الطلبات عبر رقم هاتفهم على "الواتساب"، والاستمتاع بخصومات من 20 إلى 35% على مجموعات أزياء الصيف.

تاون تيم TOWM TEAM

ويقدم عددًا من الأزياء الرجالية تتنوع بين القمصان والتيشيرتات والبنطلونات والأحذية، ويمكنك التسوق إلكترونيًا عن طريق الموقع والاستمتاع بخصم 50% على منتجات الصيف، ويمكنك الدفع بالفيزا أو الماستر كارد أو نقدي عند الاستلام.

علامات تجارية أطفالي

بات بات Patpat

ويقدم عدد كبير من ملابس الأطفال بدءًا من حديثي الولادة وحتى 14 عامًا، ويمكنك التسوق إلكترونيًا عن طريق الموقع الرسمي أو عن طريق التطبيق، واستلام الطلبية خلال 8 إلى 10 أيام عمل والدفع نقدًا عن الاستلام، والاستمتاع بشحن مجاني للطلبات الأكثر من 1546 جنيهًا.