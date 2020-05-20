حملات مكبرة لإزالة الإشغالات وإزالة الحواجز الحديدية من شوارع الدقي

شنت أجهزة حي الدقي بالجيزة، حملة مكبرة لتحرير شوارع الحي من احتلالها بالحواجز الحديدية لتخصيص أماكن لانتظار السيارات.

وقال اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس الحي، إنّ الحملة شملت إدارة مشروعات الطرق والإشغالات بالحي، لإزالة الحواجز الحديدية من أمام العقارات والمحلات، وتحرير محاضر إتلاف رصف للمخالفين وإشغال الطريق العام.

وحال رصد مخالفة إلقاء المياه المخصصة للشرب في الطريق العام، يتم تحرير غرامة مالية للمخالف لتحقيق الردع العام، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالتواجد الميداني مع استمرار الحملات اليوميه صباحا ومساء.

وأكد أنّ الحملات شملت رفع الإشغالات من شارع التحرير وأمام محطتي مترو الأنفاق في البحوث والدقي، وتحرير محاضر للمخالفين، وإيداع المضبوطات في الحي واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.