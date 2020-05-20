أسماء الفائزين في مسابقة الإنشاد الديني بثقافة جنوب سيناء

كشف أحمد فريج مدير عام ثقافة جنوب سيناء، عن نتيجة مسابقة الانشاد الديني التي جرى إطلاقها الفرع ضمن المسابقات الرمضانية، على مستوى مدن المحافظة عبر الإنترنت، تحت عنوان "خليك في البيت - الثقافة بين إيديك".

وقال إن الفائز بالمركز الأول في مسابقة الإنشاد الديني وائل محمد، والفائز بالمركز الثاني الشيخ عمر عاشور، وفاز السيد محمود الرفاعي بالمركز الثالث، وجميعهم من مدينة الطور.

وأكد مدير الثقافة، أنه تم تشكيل لجنة للتحكيم برئاسة الشيخ إسماعيل الراوي وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء.

جدير بالذكر، أن فرع ثقافة جنوب سيناء، أطلقت المسابقة في خمس مجالات هم "إلقاء الشعر، الإنشاد الديني، والرسومات الرمضانية، والغناء، والعزف"، والمشاركين في المسابقة، قاموا بتسجيل فيديو في المجالات الموهوبين فيها من المنزل، وجرى إرسال الفيديوهات عبر الواتس آب، أو البريد الإلكتروني الخاص بثقافة جنوب سيناء، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد –19".