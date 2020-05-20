الهلال الأحمر يتسلم مستلزمات طبية بمليون جنيه تبرعات من اللجنة الدولية

تسلم الهلال الأحمر المصري، تبرعا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمعدات وقاية وأدوات فرق الأغاثة والتدخل في الأزمات، إضافة إلى أدوية ومستلزمات طبية إغاثية.

وأشادت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس مجلس ادارة الهلال الاحمر المصري بالتعاون مع اللجنه الدولية وثمنت تبرع اللجنة الدولية بمعدات الوقاية الشخصية والإمدادات الطبية الحيوية للهلال الأحمر المصري بقيمة تتجاوز مليون جنيه بهدف دعم مجهوداته في الاستجابة الوطنية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقررت القباج، توجيه تبرع اللجنه الدولية لدعم المنشآت الطبية في شمال سيناء، وذلك بالتنسيق مع محافظ شمال سيناء اللواء عبدالفضيل شوشة الذي وجه بدوره بتسليمها إلى الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، لتوزيعها على مختلف مستشفيات المحافظة.

وقال رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، ان هذا التبرع يعكس عمق التعاون مع اللجنة الدولية

وتابع الناظر: "نود أن نشكر اللجنة الدولية للصليب الأحمر على هذا التبرع المهم الذي يأتي في إطار شراكتنا المثمرة، والذي سيدعم جهود الهلال الأحمر المصري في هذا الظرف الاستثنائي".

وقال رونالد أوفترينجر، رئيس بعثة اللجنة الدولية بالقاهرة: "منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد في مصر، كانت اللجنة الدولية على اتصال وثيق مع الهلال الأحمر المصري لتقديم الدعم وإسداء المشورة وتدريب الموظفين والمتطوعين في ضوء الدور المهم للهلال الأحمر المصري في الاستجابة الوطنية لمواجهة الجائحة."

ونفذ الهلال الأحمر المصري، بالتعاون مع اللجنة الدولية، 4 عمليات توزيع للمساعدات شملت آلاف الأسر في شمال سيناء، للتخفيف من حدة الآثار التي خلفتها الأحداث التي وقعت في شمال سيناء على الأسر المتضررة.