أحمد وفيق: واجب على كل فنان المشاركة في عمل وطني مثل الاختيار

قال الفنان أحمد وفيق، إن كريم العمري فنان يتملك حضورا رائعا أمام الكاميرا، "أتنبأ له بمستقبل كبير، وسيكون له بصمة كبيرة في السينما والدراما المصرية"، لافتا إلى أن مسلسل الاختيار به مجموعة كبيرة جدا من النجوم الكبار شاركت كضيوف في المسلسل.

وأضاف خلال اتصال هاتفي بفضائية extra news، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أنه تم اختياره لأداء دور القائد مدحت الحنفي، قائد الكتيبة 103، منوها بأن هذه الأعمال واجبة على الممثلين المصريين للمشاركة فيها، و"شرف لأي فنان المشاركة في عمل وطني مثل مسلسل الاختيار".

وأوضح أن هذه الأعمال تزيد من حبنا واعتزازنا لبلادنا مصر، كما أنها تكرم رموزا من رموز مصر وكل شهداء هذا الوطن العظيم، مشيرا أن أحمد منسى هو رمز لآلاف الشهداء، لافتا إلى أن هذا العمل فخر لأي ممثل، وهناك بعض الممثلين طلبوا المشاركة في هذا العمل حتى يسجل التاريخ هذا العمل المشرّف لهم.

"الاختيار" من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد ومها نصار وضياء عبدالخالق وإنعام سالوسة ومحمود حافظ، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج تامر مرسي، ويعرض يوميًا على قناة on e في تمام الساعة التاسعة مساءً.