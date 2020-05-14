أحمد وفيق: مشاركتي في "الاختيار" واجب

شارك الفنان أحمد وفيق كضيف شرف خلال أحداث مسلسل "الاختيار"، ولاقت مشاركته ردود أفعال واسعة من الجمهور.

وقال الفنان أحمد وفيق، إن مشاركته في مسلسل "الاختيار" شرف كبير، وإن تصوير مشاهده في المسلسل استغرقت يومًا ونصف يوم فقط.

وأضاف "وفيق" لـ"الوطن"، أنه يرى مسلسل "الاختيار" بعين المشاهد قبل عين الممثل، نظرًا لأهميته، مشيرًا إلى أنه سعد كثيرًا حينما طلبوا منه المشاركة في المسلسل نظرًا لأهميته فهو عمل وطني في الأساس، وتكريم وتحية لواحد من أبطال القوات المسلحة المصرية، وهو الشهيد أحمد منسي الذي يعتبر رمزًا للشهداء.

وأشار "وفيق" إلى أن مشاركته بالمسلسل تعتبر واجب قبل أن تكون مساهمة في عمل فني، وأنه أحب العمل مع المخرج بيتر ميمي والفنان أمير كرارة، موضحًا أن "الاختيار" تعاونه الأول معهما.

يذكر أن مسلسل "الاختيار" يسرد قصة شهيد الصاعقة أحمد منسي، قائد الكتيبة 103، الذي استشهد على أيدي التكفيريين في كمين "مربع البرث" بمدينة رفح عام 2017.

والمسلسل من سيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وأحمد فؤاد سليم، وسارة عادل، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم محمد إمام، وأحمد رزق، وآسر ياسين، وإياد نصار وكريم محمود عبدالعزيز.