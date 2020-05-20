التنمية المحلية تتابع إجراءات مواجهة كورونا بدواوين المحافظات

قال الدكتور خالد قاسم وزير التنمية المحلية المتحدث باسم الوزارة، إنّ الوزارة تتابع مع المحافظات تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كورونا - 19)، منذ 48 يوما، وغير مسموح بدخول مبنى الوزارة أو المبان التابعة لها دون ارتداء الكمامة وقياس درجة الحرارة قبل دخول المبنى، ومن تتعدى حرارته 38 درجة يصعب دخوله.

وأضاف قاسم، لـ"الوطن"، أنّه يتم تطهير مبنى الوزارة باستمرار ومتابعة تعقيم دواوين المحافظات والأحياء والمنشآت الحكومية، وعدم التهاون في الإجراءات حفاظا على سلامة المواطنين.

وأشار إلى أنّ اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية يتابع باستمرار الإجراءات المتبعة بالوزارة والمحافظات للحد من انتشار كورونا، لافتا إلى أنّ الوزير يتابع بصفة مستمرة سير العمل بالدقهلية مع قيادات المحافظة، وعلى رأسهم هيثم الشيخ نائب المحافظ، وذلك بعد إصابة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بفيروس كورونا، علاوة على متابعة أعمال التطهير لديوان المحافظة وإجراء تحاليل لكل المخالطين، فضلا عن متابعة الحالة الصحية للمحافظ باستمرار وهوفى حالة تحسن.

وأشار إلى أنّ وزير التنمية المحلية حريص على الالتزام بمسافة التباعد الاجتماعي خلال لقاء أو استقبال أي مسؤول داخل الوزارة، وقياس درجة الحرارة لأي مسؤول قبل دخول مبنى الوزارة.

ولفت إلى أنّ الوزارة تعمل على منع التجمعات وتخفيف قوة العمل للحفاظ على العاملين وسلامتهم، ويتم التشديد على المحافظين لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية منعا لانتشار كورونا.