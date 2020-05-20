النقل العام: سنمنع أي مواطن لا يرتدي كمامة من استقلال الأتوبيسات

قال اللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام، إنّ الهيئة ملتزمة بتطبيق تعليمات رئيس الوزراء الصادرة بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، إذ لن يسمح لمواطن لا يرتدي الكمامة، استقلال أتوبيس الهيئة، وذلك بعد إجازة عيد الفطر، وما ينطبق على كل أجهزة الدولة ينطبق على الهيئة فى هذا الشأن.

وعن آلية منع أي مواطن لا يرتدي الكمامة من ركوب الأتوبيس، أوضح رزق، لـ"الوطن"، أنّه سيتم وضع آلية التنفيذ خلال الأيام المقبلة حفاظا على سلامة المواطنين، موضحا أنّ أتوبيسات الهيئة لن تعمل أيام عيد الفطر من الأحد حتى الجمعة التي تليه، وفق تعليمات رئيس الوزراء، وسيتم استغلال تلك الفترة لإجراء أعمال صيانة وتعقيم للأتوبيسات داخل جراجات الهيئة.