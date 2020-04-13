هيئة النقل العام: توقيت الحظر الجديد حقق سيولة في حركة الأتوبيسات

قال اللواء مهندس رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إن قرار رئاسة مجلس الوزراء الأخير والذي يقضي بمد الحظر لمدة ساعة إضافية قد وفر أريحية كبيرة بين العاملين بالهيئة ومنع الزحام والتكدسات في وسائل النقل، خصوصا في الساعات الأخيرة، قبل تطبيق الحظر في الـ8 مساء.

وأضاف "علي" خلال استضافته ببرنامج "صباحك مصري "، والمذاع على فضائية "MBC مصر 2"، ، إن الهيئة تشرف على 350 خط أتوبيس، من ضمنهم 42 خط ايعانوا من كثافة عالية وتكدس شديد بالركاب، ولذا كان لزاما على الهيئة تكثيف الأتوبيسات بتلك الخطوط منعا للتكدس، موضحا أن آخر رحلة للأتوبيس يوميا تكون 6:30 أو 7 مساءً للعودة إلى الجراج، وليس كما كان خلال الأسبوعين الماضيين في الـ5.30 مساء.

وأكد أن الهيئة ومنذ بداية الأزمة تدرك أهمية التعقيم واتخاذ الإجراءات الوقائية التي أقرتها الحكومة للحيلولة دون تفشي الفيروس بين المواطنين أو العاملين بالهيئة.