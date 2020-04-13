هيئة النقل العام: تعقيم الأتوبيسات يوميا قبل تحركها من الجراجات

قال اللواء مهندس رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إنه يشرف يوميا على تعقيم وتطهير أتوبيسات النقل العام، حيث يتلقى يوميا بيانات من 22 جراج تابع للهيئة، ليتأكد من تعقيم جميع الأتوبيسات.

وأضاف "علي" خلال استضافته ببرنامج "صباحك مصري"، والمذاع على فضائية "MBC مصر 2"، أن عملية التعقيم تشمل الورش بالجراجات وكل شيء يتبع هيئة النقل العام، موضحا أن الأتوبيسات يجري رشها بالكامل وحتى المقابض قبل خروجها من الجراج تحت إشراف طبي يتبع الهيئة.

وأكد أن الهيئة تشرف على توزيع الكمامات لكافة السائقين، وللتأكد من ذلك يقوم كل سائق على حده بالإمضاء باستلام أدوات الوقاية، مشيرا إلى أن الهيئة تستعين بأجهزة لقياس درجات حرارة السائقين للتأكد من سلامتهم قبل تسليمهم الأتوبيسات بشكل يومي.