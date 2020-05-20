زيادة مخصصات واستثمارت قطاع التعليم بالموازنة الجديدة للدولة بنسبة 14%

كشف البيان التحليلي للموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية الجديدة 2020 /2021 الذي تسلمه البرلمان من الحكومة، زيادة مخصصات الإنفاق على قطاع التعليم بمشروع الموازنة الجديدة، حيث بلغت نحو 363 مليار جنيه، بنسبة زيادة قدرها 14% عن موازنة العام المالي الجاري، ومخصصات الإنفاق على قطاع البحث العلمي بلغت نحو 60.4 مليار جنيه، بالاضافة إلى زيادة مخصصات بدل المهن الطبية بمبلغ 2.25 مليار جنيه، ليبلغ إجمالي مخصصاته بمشروع الموازنة أكثر من 5.25 مليار جنيه، بجانب رفع مكافآت أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية وجامعة الأزهر إلى 320 مليون جنيه.

كما كشف تقرير خطة التنمية المستدامة للدولة المستهدف الخطة المتوسطة من 2019 حتى 2021 التي أعدتها وزارة التخطيط، أن قطاع التعليم يأتي في مقدمة الأولويات في التنمية البشرية، حيث تستهدف خطة التنمية زيادة البرامج والاستثمارات التعليمية للنهوض بخدمات التعليم، ويصل حجم الاستثمارات الكلية لخدمات التعليم بخطة العام المالي 2020 /2021 إلى نحو 50.9 مليار جنيه مُقارنة بنحو 31.4 مليار جنيه عام 2019 / 2020 بمعدل نمو بلغ نحو 61%، منها استثمارات العامة "حكومية" نحو 47.7 مليار جنيه، بينما تصل استثمارات القطاع الخاص إلى حوالي 3 مليار و900 مليون جنيه.