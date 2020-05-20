مستشفى الشيخ زويد يعلن خلوه من مصابي كورونا

قال توفيق حسونة، مدير المركز الإعلامي لمستشفى الشيخ زويد في شمال سيناء، إنه لم يجر تسجيل أي حالات مصابة بفيروس كورونا في الشيخ زويد.

ولفت حسونة إلى أن المستشفى استقبل 12 حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، تعافوا بعد 3 أيام وخرجوا من المستشفى باستثناء 4 حالات جرى تحويلها إلى مستشفى العريش العام، وتعافت من الالتهاب الرئوى وارتفاع درجات الحرارة وخرجت من مستشفى العريش.

وأشار إلى أن هناك قسم للعزل بمستشفى الشيخ زويد، يحتوي على 4 أسرة وجهاز تنفس صناعي، لافتا إلى اتخاذ الاحتياطات الازمة لحماية المترددين على قسم الاستقبال والطوارئ بعد إغلاق قسم العيادات الخارجية.