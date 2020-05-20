غرفة بورسعيد تؤجل إصدار شهادة مزاولة الحصص الاستيرادية منعا للتزاحم

قرر مجلس إدارة الغرفة التجارية في بورسعيد، تأجيل إصدار شهادة مزاولة خاصة بأصحاب الحصص الاستيرادية إلى ما بعد استخراج تصريح دخول الدائرة الجمركية تجنبا للزحام، ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال مجلس الغرفة التجارية برئاسة محمد سعد، في بيان صادر عنه: "تيسيرا على أصحاب الحصص الاستيرادية في إجراءات تخصيم هذه الحصص، فقد تقرر إصدار شهادة المزاولة الخاصة بالحصة الاستيرادية وخطاب التأمينات، بعد استخراج تصريح دخول الدائرة الجمركية وليس بعد استخراج إيصال سداد رسوم خدمات الجهاز التنفيذى كما كان متبعا، حرصا من مجلس إدارة الغرفة على تسهيل الإجراءات لأصحاب الحصص الاستيرادية وعقب إجازة عيد الفطر المبارك".

كان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أصدر قرارات مع بداية الحصة الاستيرادية الجديدة منها دفع رسم للجهاز التنفيذي واشتراطها بوقت زمني محدد مع استخراج باقي الأوراق في وقت زمنى واحد، الأمر الذي تسبب في تكدس أصحاب الحصص.