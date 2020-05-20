طلب إحاطة بشأن امتناع مركز شباب الجزيرة عن دفع رواتب المدربين

طالب جون طلعت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، وزير الشباب والرياضة ببحث أزمات المدربين في مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، ودفع مستحقاتهم المتأخرة منذ شهور تزامنا مع أزمة فيروس كورونا.

جاء ذلك في طلب إحاطة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، بشأن قيام بعض مراكز الشباب بعدم دفع رواتب المدربين خلال الشهور الماضية.

وأشار النائب، إلى أنّه مع بداية أزمة فيروس كورونا تخلت بعض المؤسسات عن الالتزام بدفع رواتب العاملين لديها، وبينها مراكز الشباب، قائلا: وهنا أخص بالذكر مركز شباب الجزيرة الذي امتنع خلال الشهور الماضية عن دفع رواتب المدربين لديه.

وأكد جون طلعت، أنّه رغم وجود عقود واتفاقات بين مراكز الشباب والمدربين، إلا أنّ بعضها استغل الأزمة الراهنة ولم يلتزم بما تم الاتفاق عليه وامتنع عن صرف المستحقات منذ بداية الأزمة.

وحذر عضو مجلس النواب، من أنّ منع المدربين عن حقوقهم يمثل أزمة كبيرة عليهم، لاسيما وأنّ الجميع لديه التزامات كبيرة، والجائحة التي يمر بها العالم تتطلب التكاتف لإزالة الأعباء وليس التهرب من دفع المستحقات.