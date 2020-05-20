استمرار حملات التطهير والتعقيم لمواجهة فيروس كورونا بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف أعمال تطهير وتعقيم المنشآت الخدمية والنوادي ومراكز الشباب والمدارس والمعاهد الأزهرية ومكاتب البريد والشوارع ودور العبادة والأيتام ومواقف السيارات ومحطات السكة الحديد وماكينات الصرافة، وذلك تفعيلا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره حفاظا على صحة وسلامة الجميع.

وفي هذا الإطار أجرت إدارة المكافحة الحقلية بمديرية الزراعة بالتنسيق والاشتراك مع رئاسة مركز الزقازيق أعمال التطهير والتعقيم لديوان عام المديرية، حيث شملت أعمال التطهير والتعقيم الإدارات والأقسام الداخلية والمكاتب والطرقات والسلالم والحمامات حفاظا على صحة وسلامة العاملين والمزارعين متلقي الخدمة، وكذلك إجراء أعمال التطهير والتعقيم لمبنى مديرية الأمن ومجمع مدارس الحناوي بمدينة الزقازيق.

وأجرت إدارة الزقازيق الزراعية أعمال تطهير وتعقيم موقف السيارات العمومي بمدينة الزقازيق للمرة الثالثة بمعدات الإدارة، بالإضافة إلى تطهير شوارع قريتي شيبه والنكارية التابعتين لرئاسة مركز ومدينه الزقازيق.

كما تم تطهير وتعقيم مبنى بنك القاهرة فرع اللواء وسنترال الزقازيق، كما تم تطهير موقف سيارات الأجرة بمدينه صان الحجر والأماكن المحيطة به وتعقيم الشارع الرئيسي بالمدينة.