القنطرة شرق تنهي استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة والدبلومات

عقد اللواء عمر إدريس رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، اجتماعا اليوم لمناقشة واستعراض دور كل جهة في الاستعداد لموسم الامتحانات من توفير اللجان اللازمة والاستراحات وغرف العزل والنظافة العامة داخل اللجان والإضاءة ودور الإدارة التعليمية وأعمال النظافة الخارجية، و دورالوحدة المحلية وأعمال تعقيم اللجان من الداخل والخارج، و دور الطب البيطري مع الوحدة المحلية وتوفير أطباء وممرضات ومستلزمات طبية، ودور الإدارة الصحية والتنبيه علي جميع الطلاب الحضور إلى الامتحانات وهم يرتدون الكمامات وذلك للدواعي الصحية، وخاصة وان الامتحانات تعقد في ظروف خاصة، في ظل وجود فيروس كورونا ولذا تم التأكيد علي قيام كل جهة بما يسند إليها على الوجه الكامل، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية بضرورة الاستعداد الجيد لموسم الامتحانات والتنسيق بين جميع الجهات المعنية.

وضم الاجتماع كل من العميد هشام مروان مأمور المركز، وأحمد الإسناوي نائب رئيس المركز والمدينة والمهندس محمد علي سكرتير المركز والمدينة، وعماد عنتر مدير الإدارة التعليمية ، والدكتورة ناهد عبدالرحمن مدير الإدارة الصحية، والدكتورمحمد المصري مدير ادارة الطب البيطري، ومحمد صابر مساعد رئيس المدينة سامي النخلاوي مدير ادارة البيئة.

وأكد رئيس المركز والمدينة على ضرورة التزام كل جهة بالأعمال الموكلة لها مع التنسيق بين الجميع، وذلك حرصا على أبنائنا الطلاب.

ومن المنتظر أن يتقدم إلى امتحان الثانوي العام يوم 21/6، 274 طالبا وطالبة بلجنة المشير الجمسي، والدبلومات الفنية من 13/6 تجارة 115 طالب وطالبة، تعليم فني صنايع 183 طالبا وطالبة، وزراعة 156 طالبا وطالبة، وذلك بلجان داخل المدينة بالإضافة إلى لجنة الأحرار الزراعية بقرية الأبطال، 140 طالبا وطالبة.