أخبار البنوك.. قلل النقدي واستخدم المحفظة الإلكترونية لبنك SAIB

تنفيذا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، اتجهت مؤسسات الدولة وبشكل خاص البنوك، إلى تعزيز خدماتها الإلكترونية لمنع التجمعات التي قد تصبح بيئة خصبة لانتشار الفيروس.

ويقدم بنك SAIB خدمة المحفظة الذكية "cashati" لتسهيل عمليات الدفع اليومية للعملاء، وتستعرض "الوطن" مميزات الخدمة وخطوات استخدامها والمستندات المطلوبة للاشتراك بها، وفق الموقع الرسمي للبنك:

مميزات خدمة المحفظة الذكية cashati

- إنشاء حساب محفظة على هاتفك المحمول بطريقة أسهل واسرع.تسهيل المدفوعات الحكومية والغير حكومية .

- تحويل الأموال بسهولة من المحفظة إلى محفظة أخرى داخل مصر.

- دفع قيمة البضائع من أي تاجر لديه شعار ماستركارد موبايل مصر.

- إيداع وسحب الأموال من خلال فروعنا وأجهزة الصراف الآلي أو الوكلاء المعتمدين لدى البنك حاملي شعار ماستر كارد موبايل مصر.

- إنشاء بطاقة افتراضية للشراء بأمان عبر الإنترنت بالمبلغ المطلوب فقط.

خطوات استخدام خدمة المحفظة الذكية cashati​​

- توجه إلى أقرب فرع من فروع البنك.

- املء الاستمارة وسجّل البيانات الخاصة على النظام، ثم أرسل رسالة قصيرة تحتوي على رابط تحميل وكود للتفعيل.

- تنزيل التطبيق الخاص بالخدمة عن طريق Apple store أو google play .

- إدخال رقم المحمول المسجل وقبول الشروط والأحكام​​​.

- إدخال كود التفعيل​​​​ الموجود في الرسالة.

- إنشاء رقم سري للمحفظة مكون من 6 أرقام.

- وتنتهي الخطوات بتفعيل خدمة Cashati الخاصة بك.

المستندات المطلوبة

- رقم الهاتف الخاص بالعميل.

- بطاقة رقم قومي سارية لم تكن مسجلة في محفظة ذكية أخرى من قبل.