أخبار البنوك.. مميزات استخدام المحفظة الإلكترونية من بنك SAIB

أعلن بنك saib إعادة إطلاق المحفظة الإلكترونية للبنك تحت مسمى saibwallet، التي تقدم خدمات وحلول دفع متنوعة ومبتكرة عن طريق الهاتف المحمول، في إطار التوجه الاستراتيجي لإتاحة الخدمات المالية والدفع الإلكتروني لجميع فئات المجتمع، ولتحسين تجربة العملاء البنكية.

وتستعرض "الوطن" مميزات استخدام المحفظة الإلكترونية على النحو التالي:

مميزات محفظة saib الإلكترونية

- سهولة الدفع والشراء المباشر عبر استخدام الهواتف المحمولة من خلال خطوات بسيطة وسهلة.

- إيداع وسحب الأموال من وإلى المحفظة.

- إمكانية سداد الفواتير (الهاتف المحمول، الإنترنت، الكهرباء.. وغيرها من المدفوعات).

- تحويل واستقبال الأموال من وإلى أي من المحافظ الإلكترونية الأخرى في الحال.

- دفع قيمة البضائع من أي تاجر لديه شعار ماستركارد موبايل مصر.

- يمكن لحاملي المحفظة إصدار بطاقة افتراضية VCN آمنة (تنتهي بعد 24 ساعة) للشراء عبر الإنترنت بمبلغ محدد.

- يمكن لحاملي أي من بطاقات saib (بطاقة خصم مباشر، ائتمانية أو مسبقة الدفع) بربط البطاقة بالمحفظة لتغذيتها في أي وقت وفي أي مكان.

كيفية استخدام المحفظة

- ​زر أقرب فرع من فروع البنك أو أي مقدم للخدمة التابع للبنك.

- املأ استمارة التسجيل.

- ابدأ بتسجيل البيانات الخاصة بك على النظام وستتلقى رسالة قصيرة تحتوي على رابط تحميل وكود للتفعيل.

- ابدأ بتحميل التطبيق الخاص بالخدمة عن طريق Apple store أو google play .

- أدخل رقم المحمول المسجل واقبل الشروط والأحكام​​​.

- أدخل كود التفعيل​​​​ الموجود في الرسالة.

- أنشئ رقما سريا للمحفظة (6 أرقام).

- بعدها يتم تفعيل خدمة saib Wallet الخاصة بك.

- الحد الاقصى للمحفظة هو 100 ألف جنيه.

- يمكنك دفع مدفوعاتك في اليوم بمبلغ 30 ألف جنيه، و100 ألف جنيه في الشهر كحد أقصى.

المستندات المطلوبة للحصول على خدمة saib Wallet

- رقم هاتف صحيح.

- بطاقة رقم قومي سارية.

- ألا تكن مسجلًا في محفظة ذكية أخرى من قبل.