محافظ سوهاج يشيد بتبرع الغرفة التجارية لدعم المنظومة الصحية
كتب:
خالد الغويط
02:39 م | الأربعاء 20 مايو 2020
شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج تبرع الغرفة التجارية بسوهاج، بشيك بمبلغ مليون ومائتان وأربعون ألف جنيه، لدعم القطاع الصحي بالمحافظة وشراء أجهزة طبية "تنفس صناعي" لصالح مرضى كورونا بالمحافظة.
جاء ذلك خلال اجتماعه والمستشار خالد أبو الوفا رئيس الغرفة التجارية بسوهاج وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، والدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، والدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بسوهاج.
وثمن المحافظ حرص الغرفة على دورها المجتمعي في الوقوف بجانب أبناء سوهاج في مواجهة فيروس كورونا، وأن يكون لأعضاء الغرفة دور فعال في توفير عدد من الأجهزة الطبية خاصة أجهزة التنفس الصناعي التي ستساعد بشكل كبير في علاج الحالات الحرجة من مصابي كورونا .
وقدم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الشكر لمحافظ سوهاج، مشيرا أن للغرفة دورا هاما نحو المجتمع لمواجهة أزمة فيروس كورونا، لذلك قامت بالتبرع للمساهمة في توفير عدد من الأجهزة الطبية، لتوفير جهازين تنفس صناعي، و5 مونيتور، ومضخة محاليل، وجهاز تحليل غازات بالدم بإجمالي تكلفة الأجهزة المطلوبه مليون ومئتان وأربعون الف جنيها، لذلك قامت الغرفة بتوفير المبلغ على الفور من اجل مساعدة أهالي المحافظة.