إصابة رئيس جامعة الفيوم بكورونا واستقرار حالته

أعلن الدكتور ياسر حتاتة عميد كلية الطب، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة الفيوم، إصابة الدكتور أحمد جابر شديد رئيس الجامعة بفيروس كورونا المستجد، بعد ظهور نتائج الفحوصات والمسحات الخاصة بتشخيص الفيروس، حيث كان اشتكى من بعض الأعراض البسيطة.

وأوضح "حتاتة" في بيان منشور على الموقع الرسمي لجامعة الفيوم، أنه على الفور جرى حجز رئيس الجامعة بالقسم الداخلي بمستشفى الباطنة الجامعي في المكان المخصص للرعاية الطبية، وعزل أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة صحيا، وفقا لقرارات مجلس جامعة الفيوم.

وأكد استقرار حالة رئيس جامعة الفيوم، مشيرا إلى أنه يتلقى العلاج وفقا لأحدث البروتوكولات المعتمدة، وفقا لبيان الجامعة على موقعها الرسمي.