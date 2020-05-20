"العربيه للطيران" تناقش تداعيات أزمة فيروس كورونا على قطاع النقل الجوي

عقدت المنظمة العربية للطيران المدني، برئاسة المهندس عبدالنبي منار، مدير عام المنظمة، وبمشاركة ممثلين عن قطاع الطيران المدني المصري، اجتماع لجنة النقل الجوي الـ 43، وذلك عبر تقنية الفيديوكونفراس، لمناقشة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد على قطاع النقل الجوي العربي.

وأكد "عبدالنبي"، بحسب بيان الأربعاء، أهمية دور اللجنة في ظل ظروف جائحة كورونا التى أثرت تأثيرا سلبيا على الاقتصاد العالمي وبصفة خاصة قطاع النقل الجوي، الأمر الذي يتطلب مزيدًا من الجهد من أجل وضع أطر جديدة في مجال سياسات النقل الجوي، لما بعد مرحلة التعافي من آثار هذه الجائحة، متمنيا التوفيق للجميع في اجتماعات اللجنة.

وشارك في الاجتماعات ممثلون عن "المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، وجمهورية العراق، جمهورية السودان، دولة الكويت، جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية"، كما حضر ممثلون عن كل من المملكة الأردنية واليمن وكل من الاتحاد الدولى للنقل الجوي، والاتحاد العربى للنقل الجوي بصفة مراقب.

تجدر الإشارة إلى أن اجتماعات لجنة النقل الجوي، التي افتتحها مدير عام المنظمة، المهندس عبدالنبي منار، وشارك فيها خالد عنتر خبير النقل الجوي بالمنظمة، ناقشت في اجتماعها الثالث والأربعين، عدة موضوعات أهمها تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي والعربي وقطاع الطيران المدنى فى العالم العربي، وكيفية التعافي من التأثير السلبي لهذه الجائحة والسياسات في مجال الطيران المدني التي يجب اتباعها خلال مرحلة ما بعد التعافي وإعادة تشغيل قطاع الطيران.