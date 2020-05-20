"الأمم المتحدة" تدعو لحل ودي لأزمة سد النهضة وفق إعلان مبادئ 2015

دعت الأمم المتحدة في بيان مساء اليوم إلى حل ودي لأزمة سد النهضة في إطار إعلان المبادئ الموقع عام 2015، مشيدة في الوقت ذاته بتطور المفاوضات بشأن، مؤكدة متابعتها مسارها.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العامن أنطونيو جوتيرييش، إن الأمين العام يواصل متابعته عن كثب للتطورات ذات الصلة بسد النهضة الإثيوبي الكبير.

وأضاف: "ويلاحظ الأمين العام التقدم الجيد في المفاوضات حتى الآن، بين جمهورية مصر العربية، وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية وجمهورية السودان، ويشجع الأطراف الثلاثة على التمسك بجهود الحل السلمي لأي خلافات متبقية، والوصول إلى اتفاق يعود بفوائد متبادلة".

ويؤكد الأمين العام على أهمية إعلان المبادئ لعام 2015، بشأن سد النهضة، والذي يؤكد على التعاون القائم على التفاهم المشترك، والفائدة المتبادلة، وحسن النية، والوصول لحل يرضي جميع الأطراف، ومبادئ القانون الدولي. كما يشجع الأمين العام المضي قدما نحو اتفاق ودي وفقا لروح تلك المبادئ.

وتتمسك مصر بإعلان المبادئ الموقع في 2015 كآلية عملية للتفاهم بشأن السد الإثيوبي.