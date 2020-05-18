وزيرة الهجرة: إثيوبيون شاركوا في وقفة المصريين ضد سد النهضة بواشنطن

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة لشؤون الهجرة والمصريين بالخارج، إن المصريين في الخارج دعم وسند للدولة ليس فقط من خلال الخبرات والدعم النقدي إنما يريدون أن يساندوا الدولة في القضايا والجهود الرسمية أيضا للدولة، لافتة إلى أنه كان هناك مجموعة من المصريين في الولايات المتحدة الأمريكية الذين تواصلوا مع وزارة الهجرة وأبلغونا أنهم يريدون أن يقفوا وقفة سلمية أمام البيت الأبيض لمساندة الجهود الرسمية فيما يتعلق بسد النهضة وتوقف المفاوضات.

وأضافت مكرم، خلال حوارها ببرنامج "حوار مسئول"، عبر قناة النيل للأخبار، أنه تم اعطاءهم كل الدعم وكان مظهر جيد في هذه الوقفة لهؤلاء المصريين من سيدات وأطفال وكبار السن، وليس فقط من واشنطن هم من وقفوا ولكن من كل أنحاء الولايات المتحدة.

وتابعت مكرم، كان الجو وقتها ما زال باردا والطقس لا يساعد في الانتقال، كما كانت فترة إعلان الولايات المتحدة الأمريكية حالة الطوارئ ولكن استطاعوا أن يأخذوا كل الموافقات الرسمية لهذه الوقفة السلمية.

وتابعت أن الوقفة شارك فيها إثيوبيين وعدد من الجنسيات العربية حاملين الأعلام واللافتات التي تؤكد أحقية الدولة المصرية في مياه النيل.