هنيدي ينضم لحملة تويتر "أبطال الخير" في الأسبوع الأخير من رمضان

انضم الفنان محمد هنيدي والمطرب أمير عيد والإعلامي علي جابر، لحملة "تويتر أبطال الخير" والتي أطلقها الموقع في الفترة التي تسبق عيد الفطر، وهي حملة رمضانية تحتفل بالأشخاص الذين نشروا الأمل في مجتمعاتهم من خلال قيامهم بأفعال الخير.

وقد رشحوا بطلهم الرمضاني الذي بذل جهدا حثيثا لمساعدة مجتمعه خلال هذا الشهر أو إعادة تغريد القصص الإيجابية التي جعلت من شهر رمضان هذا العام تجربة لا يمكن نسيانها خاصة في ظل الظروف الراهنة.

ورصدت 17 مليون تغريدة حول رمضان هذه العام خلال الشهر المؤدي إلى الشهر الكريم، أي بزيادة نسبتها 70% عن العام 2019.

وتهدف الحملة إلى دعم المجتمعات وتوحيد الناس في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول المحادثات العامة المليئة بالإيجابية والسعادة، لا سيما فيما يحتفل الناس بشهر رمضان بطريقة مغايرة عن تلك التي كانوا يحتفلون بها من قبل، ويقومون بإنشاء التقاليد الجديدة كالتواصل مع العائلة والأصدقاء افتراضيًا بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي، كما أنهم تأثروا بقيود السفر وغيرها من القيود الأخرى التي تم فرضها.

وسوف تترافق الحملة مع وسم #أبطال_الخير والذي يُظهر رمز تعبيري خاص عند استخدامه وهو عبارة عن قمر على شكل هلال.

وأُطلقت الحملة عبر حساب "تويتر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، وشجعت الناس على ترشيح بطلهم الرمضاني أو إعادة تغريد القصص الإيجابية التي قد تتمحور حول مساعدة العائلة أو حارس الأمن المجتمعي، أو سائق توصيل الأغذية، أو أي شخص بذل جهدا مميزا لمساعدة مجتمعه خلال هذه الأوقات العصيبة لإبقاء هذا الشهر متميزا ككل عام، وسوف تستمر الحملة ليوم 21 مايو حتى قدوم عيد الفطر.