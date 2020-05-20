مطار القاهرة يستقبل 902 مصري من الإمارات

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم، 3 رحلات جوية سيرتها مصر للطيران، قادمة من مطار أبوظبي بالإمارات، على متنها نحو 902 راكب مصري من العالقين بالإمارات، منذ تعليق الرحلات الجوية بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إنّه جرى استقبال الرحلات الثلاثة من خلال مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، وأُنهيت إجراءات وصول الركاب القادمين عليهم، وخضعوا للفحص الطبي من قبل إدارة الحجر الصحي بالمطار، قبل نقلهم إلى مناطق العزل التي خصصتها الدولة، لقضاء مدة 7 أيام بدلا من 14 يوما بعد قرار وزارة الصحة، للاطمئنان على سلامتهم وخلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا.

وسيرت وزارة الطيران المدني، اليوم، 3 رحلات جوية أيضا إلى دولة الإمارات العربية لإعادة العالقين هناك، على أن تعود رحلتين إلى القاهرة، ورحلة إلى مطار أسيوط الدولي.

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي.

واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة ، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدول.