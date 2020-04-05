مصادر: "إير كايرو" تسير رحلة إلى لندن لإعادة المصريين العالقين

قالت مصادر بوزارة الطيران المدني، إنّ شركة "إير كايرو" التابعة لها، ستسير رحلة إلى العاصمة البريطانية لندن، لإعادة المصريين العالقين هناك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأوضحت مصادر في وزارة الطيران المدني، لـ"الوطن"، أنّه من المقرر أن تقلع الطائرة صباح يوم 8 أبريل الحالي، على أن تعود في اليوم ذاته.

كانت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، أعلنت انتهاء رحلاتها الاستثنائية لحين إشعار آخر، بعد أن سيرت وزارة الطيران المدني بالتعاون مع عدد من الوزارات، عدة رحلات طيران دولية لإعادة المصريين العالقين بسبب كورونا بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.