موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 20-5-2020 في مصر

تقدم "الوطن" استمرارا لسلسلة خدماتها اليومية للمتابعين والقراء، موعد رفع أذان المغرب، اليوم الأربعاء 20 مايو الحالي، وفق التوقيت المحلي لبعض محافظات الجمهورية بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة، كالتالي:
القاهرة
أذان المغرب 06:45 مساءً.
الإسكندرية
أذان المغرب 06:53 مساءً.
كفر الشيخ
أذان المغرب 06:48 مساءً.
المنيا
أذان المغرب 06:43 مساءً.
سوهاج
أذان المغرب 06:36 مساءً.
بني سويف
أذان المغرب 06:43 مساءً
الفيوم
أذان المغرب 06:45 مساءً.
المنصورة
أذان المغرب 06:46 مساءً.
الإسماعيلية
أذان المغرب 06:42 مساءً.