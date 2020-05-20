تحاليل فورية للعاملين بديوان عام الدقهلية

واصلت إدارة الطب الوقائي بالدقهلية، لليوم الثاني على التوالي إجراء تحاليل فورية سريعة لكشف فيروس كورونا بين العاملين في ديوان عام محافظة الدقهلية، حيث جرى أخذ عينات أكثر 80 عاملا إلى الآن، بعد إصابة محافظ الإقليم الدكتور أيمن مختار بفيروس كورونا المستجد.

وتابع هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، عمليات سحب العينات وتحليلها من العاملين بالمكاتب الرئيسية والإدارات المختلفة بديوان عام المحافظة، من خلال الفريق الطبي التابع لإدارة الطب الوقائي بمديرية الشؤون الصحية بالدقهلية بالتعاون والتنسيق مع سعد الفرماوي السكرتير العام للمحافظة ومنال الغندور السكرتير المساعد.

وفرضت المحافظة إجراءات مشددة على المترددين عليها، من ارتداء الكمامات والدخول عبر بوابة التعقيم الإلكترونية، ومنع دخول المواطنين الديوان.