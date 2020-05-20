نائب محافظ الدقهلية: تخفيف استقبال المواطنين في الديوان العام

قال هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، إن إغلاق بعض الإدارات داخل ديوان المحافظة لن يؤثر على العمل إطلاقا والدليل على ذلك هو تحقيق 399 حالة إزالة للتعديات على أراضي الدولة سواء كان حيزا عمرانيا أو رقع زراعية ونعمل على كل المحاور وكل الأصعدة ونتابع مع كل الزملاء على مستوى المراكز تنفيذ العمل بشكل يومي.

وأضاف الشيخ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية صدى البلد، أنه تم تخفيف استقبال المواطنين في ديوان عام المحافظة لأن الأولوية اليوم كانت للتطهير لطمأنة المواطنين وتم تشديد الإجراءات الوقائية وممنوع منعا باتاً تواجد أي موظف داخل الديوان بدون كمامة أو جوانتي حتى ولو داخل المكاتب وممنوع اقترابهم من بعضهم، ومديرية الطب الوقائي قاموا بعمل جولات توعوية لكل العاملين بالديوان بكيفية التعامل مع فيروس كورونا وأي أعراض ظهرت عليهم ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم إخطاري بأي أعراض وسير العمل يتم بانتظام والتنسيق مع المحافظ على مدار اليوم.

وتابع، أن الأمور تسير بشكل مطمئن داخل الديوان العام للمحافظة، مؤكداً أن محافظة الدقهلية كانت محل تشكك كبير منذ تسجيل أول حالة وفاة على مستوى الجمهورية بها ولكن الآن أعداد الإصابات تراجعت بشكل ملحوظ وفي بعض الأيام نسجل صفر إصابات وتعتبر المحافظة في المستوي الـ11 على مستوى الجمهورية في تسجيل أعداد المصابين بعدما كانت المحافظة الأولى وذلك نتيجة اتباع الإجراءات الاحترازية والتطهير والأهم من ذلك هو وعي المواطن.

ووجه لأهالي محافظة الدقهلية الشكر لأنهم خلال الفترة الماضية تعرضوا للتنمر بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي بمجرد تسجيل حالة الوفاة الأولى، لكن بدأ الوعي ينتشر بين الأهالي وتم ترجمته بشكل فعلي في تقليل أعداد المصابين، وتم إصدار قرار اليوم بإغلاق كافة الشواطئ في مدينة جمصة، والشيخ زايد ضمن توجيهات رئيس الوزراء وسنتايع هذه الإجراءات بشكل صارم.