أسعار الخضروات اليوم الخميس 21-5-2020 في مصر

تقدم "الوطن" استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها أسعار الخضروات في الأسواق، اليوم الخميس 21 مايو، وجاءت أسعار الخضروات كالتالي:

الثوم

بلغ متوسط سعر كيلوجرام الثوم 20 جنيها.

الفلفل

متوسط سعر كيلوجرام الفلفل الرومي 7 جنيهات.

الفلفل الألوان

سعر كيلو الفلفل الألوان 30 جنيهًا.

البصل

بلغ سعر البصل الأبيض 4 جنيهات، والبصل الأحمر 10 جنيهات للكيلوجرام.

البطاطس

وصل سعر كيلوجرام البطاطس من 2.5 إلى 3.5 جنيه.

الخيار

بلغ سعر كيلوجرام الخيار 6.5 جنيه.

الفاصوليا

جاء سعر كيلوجرام الفاصوليا بـ5 جنيهات.

الجزر

وصل سعر الجزر إلى 4 جنيهات للكيلوجرام.

الملوخية

سجل سعر كيلو جرام ملوخية 6.5 جنيه.

الليمون البلدي

تراوح سعر كيلوجرام الليمون البلدي بين 8 إلى 10 جنيهات.

الطماطم

وصل سعر كيلو الطماطم إلى 6.5 جنيه.

الكوسة

وصل سعر الكيلوجرام من الكوسة إلى 6 جنيهات.

ورق العنب

بلغ سعر كيلوجرام ورق العنب 20 جنيها.

الباذنجان

وصل سعر كيلو الباذنجان الرومي لـ5 جنيهات.