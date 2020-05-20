إصابة 14 شخصا إثر انقلاب سيارة ربع نقل في بني مزار

أصيب، اليوم، نحو 14 شخصا إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع نقل بحري بكمين الشيخ فضل، أمام مركز بني مزار شمال المنيا.

تلقى اللواء محمود خليل مدير الأمن، إخطاراً من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالصحراوي الشرقي أمام قرية الشيخ فضل، وأسفر الحادث عن إصابة 14 شخصا من بينهم أطفال.

رجحت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، أثناء عبور منحني بالطريق، ما أدي إلى انقلاب السيارة، بعد فشله في السيطره عليها.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى العام، وتقرر خروجهم جميعا لاستقرار حالتهم الصحية وتعرضهم لإصابات سطحية وطفيفة.

وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.