محافظ كفر الشيخ يطمئن على رئيس مدينة مسير بعد تعرضه لوعكة صحية

قام اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بزيارة وائل فرج "، رئيس مدينة مسير ونائب رئيس المدينة لحي شرق كفر الشيخ، للإطمئنان على حالته بسبب الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخراً، مؤكداً علي تقديم الرعاية الطبية اللازمة له، ومتابعة حالته أولاً بأول حتى مثوله التام للشفاء، وذلك في إطار متابعة الجهاز التنفيذي للمحافظة لأبنائه العاملين.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

وتعرض فرج، لوعكة صحية مفاجئة، جرى نقله على إثرها للمستشفى، وجرى تركيب دعامة فى القلب له.