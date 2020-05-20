جامعة أسيوط تعلن الخريطة الزمنية لامتحانات الدراسات العليا والفرق النهائية

ترأس الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط اجتماع مجلس كلية الطب فى جلسته الدورية لشهر مايو 2020 وذلك بحضور الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس مجلس إدارة مستشفيات الجامعية، والدكتور محمد الشرقاوى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني عمر وكلية الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مها الخولى وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع.

وأشار رئيس جامعة أسيوط إلى أن مصلحة الطالب والانحياز لصالح مستقبله مع الحفاظ على صحته وسلامته هو الأولوية القصوى لدى إدارة الجامعة والهدف الأهم فى اتخاذ أى قرار سواء على مستوى الإدارة العليا للجامعة أو على مستوى الكليات.

وأكد الجمال، اتخاذ الجامعة كافة الإجراءات التي تلائم التغيرات الجارية فى العالم مع بداية ظهور فيروس كورونا المستجد والذى أثرت على كافة الأنشطة فى مختلف المجالات وتسببت فى تعطيل الدراسة فى المدارس والجامعات المصرية منذ مارس الماضي، وهو ما استدعى إلى اللجوء للتعليم عند بعد كبديل لتواجد الطلاب فى الجامعات وهو الأمر الذى سوف يتم تطبيقه فى العام الجامعى القادم بتقديم مقررات الكترونية تفاعلية على موقع الجامعة وقصر حضور الطلاب بكافة الكليات على يومين أو ثلاثة فقط أسبوعياً، كما تم الاتجاه إلى الامتحانات الالكترونية وإعداد أوراق بحثية فى الكليات كبديل للامتحانات التحريرية، مشيراً إنه وفقاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات فيستثنى من ذلك طلاب الدراسات العليا وطلاب الفرق النهائية على مستوى الجامعات المصرية، واشتراط إجراء امتحانات تحريرية لهم وفق الإجراءات الاحترازية ومكافحة العدوى.

وذكر الدكتور طارق الجمال أن مجلس كلية الطب شهد مناقشات موسعة لوضع خريطة زمنية واضحة وعادلة لإجراء امتحانات الدراسات العليا والبحوث والطلاب بالفرق النهائية، موضحا أنه تم إقرار الموافقة على البدء فى إجراء امتحانات الدراسات العليا مع أول يوليو القادم فى لجان واسعة لعدم التكدس وترك مسافات كافية بين الممتحنين، على أن يستثنى من ذلك الأقسام الطبية التى تتقدم بطلب رسمي للدكتور محمد الشرقاوى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث لإرجاء الامتحانات بها فى حال رغبة القسم.

وأوضح رئيس الجامعة أنه تم الموافقة على أن تبدأ الامتحانات النظرية للفرقة الرابعة تحريراً فى مادتى الرمد والأنف والأذن فى أول يوليو على أن يتم إرجاء التدريب العملي إلى أول سبتمبر على أن يعقبه الامتحان العملى بعد انتهاء فترة التدريب، كما كلف الدكتورة أمانى عمر وكيلة الكلية لشئون التعليم بمتابعة سير العملية التعليمية المقدمة الكترونياً لطلاب الفرقتين الخامسة والسادسة على أن تجرى الامتحانات النظرية عقب الانتهاء من تقديم المقررات العلمية بالكامل يليها البدء فى التدريب العملي ثم إجراء الامتحان المتعلق بالشق العملي.