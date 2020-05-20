بيطري المنيا يضبط لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي

حررت مديرية الطب البيطري بالمنيا، 24 محضرا من خلال الحملات التي نظمتها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، على محلات عرض وبيع اللحوم بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، أعلن الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري، عن ضبط 488 كجم لحوم، وتم التحفظ عليها وإرسالها للمعامل للتأكد من صالحيتها للاستهلاك الادمي، وتبين من خلال الفحص وجود 17 كجم لحوم فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و237 كجم لحوم غير مذبوحة بالمجازر الحكومية، و234 كجم لحوم جاري فحصها وتحليلها.