الحكومة تعفي أصحاب الدخول الأقل من 2000 جنيه من مساهمة كورونا

قرر مجلس الوزراء، إعفاء أصحاب الدخول الذين لا يزيد صافي دخولهم شهريا على 2000 جنيه، من تطبيق مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

وينص مشروع القانون على أن يُخصم شهريا، اعتبارا من أول يوليو 2020، لمدة 12 شهرا، نسبة 1% من صافي دخل العاملين في قطاعات الدولة، المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 0.5% من صافي الدخل المُستحق من المعاش لأصحاب المعاشات، للمساهمة في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويجوز لمجلس الوزراء إعفاء أصحاب الدخول بالقطاعات المتضررة اقتصاديا نتيجة انتشار الفيروس، من خصم نسبة المساهمة المنصوص عليها بالمادة الأولى من القانون.