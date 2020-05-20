عاجل.. مدبولي: قرار ارتداء الكمامات لتحجيم انتشار فيروس كورونا

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن قرار إلزام جميع العاملين والمترددين على عدد من المنشآت والأماكن العامة على ارتداء الكمامات الواقية، يأتي في إطار حرص الحكومة على تجنب إصابة المواطنين بالفيروس، وسعياً لتحجيم انتشاره، وتقليل تداعياته السلبية.

وشدد مدبولي، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم، على ضرورة الالتزام بما ورد في القرارات التي صدرت أمس، فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية، طوال فترة إجازة عيد الفطر، وكذلك ما بعد انتهائها.

وتابع: "القرارات تضمنت إلزام جميع العاملين والمترددين على الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو في أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية".