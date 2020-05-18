عمره 3 أشهر.. استقرار الحالة الصحية للرضيع المصاب بكورونا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم، استقرار الحالة الصحية للرضيع المصاب بفيروس كورونا من "بيت أولا"، والذي دخل العناية المركزة.

وأوضحت الكيلة، في بيان صحفي، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الرضيع البالغ من العمر 3 أشهر، أدخل إلى مركز العزل والعلاج في "حلحول"، وأن الكادر الطبي تعامل معه حتى استقرت حالته.

وأشارت إلى أن العدوى انتقلت إلى الرضيع عن طريق والده المصاب، الذي كان يعمل داخل أراضي الـ"1948".

وأهابت الكيلة بالمواطنين الالتزام الجدي بتعليمات السلامة والوقاية، والتزام العمال العائدين من أماكن عملهم داخل أراضي الـ"48" بالحجر المنزلي، حماية لأنفسهم ولأطفالهم.