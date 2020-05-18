يوميات كورونا في بلاد الشام.. إصابات فلسطين تصل إلى 560 إصابة

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 4,752,676، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 313,872 بينما بلغت حالات الشفاء منه 1,831,597 حالة.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها بلاد الشام.

وبلاد الشام أو سوريا التاريخية، أو سوريا الطبيعية هو اسم تاريخي لجزء من المشرق العربي يمتد على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط إلى حدود بلاد الرافدين.

وتشكّل هذه المنطقة اليوم بالمفهوم الحديث كل من: سوريا ولبنان والأردن وفلسطين التاريخية، إضافة إلى مناطق حدودية مجاورة مثل منطقة الجوف ومنطقة الحدود الشمالية في المملكة العربية السعودية، وتشمل المناطق السورية التي ضُمت إلى تركيا إبّان الانتداب الفرنسي على سوريا، وقسمًا من سيناء والموصل، وعند البعض فإن المنطقة تتسع لتشمل قبرص وكامل سيناء والجزيرة الفراتية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية: تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بلدة بيت أولا في الخليل، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إنه تم تسجيل 5 إصابات جديدة بكورونا المستجد لمخالطي العامل الذي أعلنت عن إصابته مساء أمس السبت، وبذلك ارتفع عدد الإصابات المسجلة في فلسطين إلى 560 إصابة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 452 حالة

وكانت وزيرة الصحة مي الكيلة، قالت في وقت سابق، إن محافظة رام الله والبيرة خالية من الإصابات بفيروس "كورونا".

وأشارت الكيلة في بيان صحفي، اليوم، إلى أنه تم تسجيل 7 حالات شفاء جديدة، منها حالتان في محافظة رام الله والبيرة، و3 حالات في ضواحي القدس، إضافة إلى حالتين في مدينة القدس.

وأشارت الكيلة، إلى شفاء جميع الإصابات المسجلة في محافظة رام الله والبيرة، ليرتفع عدد المحافظات الخالية من فيروس كورونا إلى 7، وهي: طوباس، وأريحا والأغوار، قلقيلية، جنين، بيت لحم، سلفيت، رام الله والبيرة.

وارتفعت عدد الفحوصات المخبرية الخاصة بكورونا المستجد إلى 45343 فحصاً، من جميع المحافظات الفلسطينية.

وأشارت وزيرة الصحة الفلسطينية، إلى أن عدد الحالات النشطة، أي التي لا تزال مصابة يبلغ 99 حالة، منها 59 في مدينة القدس و8 في ضواحيها، و25 في محافظة الخليل، وإصابتان في محافظة نابلس، وإصابة في محافظة طولكرم، و4 حالات في المحافظات الجنوبية.

وأدخلت 86 حالة جديدة إلى الحجر المنزلي، فيما بلغ عدد الموجودين فعلياً في الحجر 18298، وأوضحت وزيرة الصحة أن جميع الحالات المصابة بصحة جيدة، ولا يوجد أي حالة داخل غرف العناية المركزة

خارجية فلسطين: ارتفاع إجمالي وفيات الجالية حول العالم إلى 82

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، عن وفاة فلسطيني بدعى محمد حسن تمراز من أبناء الجالية الفلسطينية في المملكة العربية السعودية، جراء إصابته بكورونا المستجد "كوفيد 19".

وبوفاة المواطن تمراز، ارتفع عدد الوفيات بفيروس "كورونا" المستجد بين صفوف الجالية في عديد الدول إلى 82، فيما تم تسجيل 1507 إصابات، و701 حالة تعافٍ.

وفي غزة، أعلنت وزارة الأوقاف بغزة السماح باداء صلاة الجمعة في المساجد إضافة لصلاة العيد وفق إجراءات محددة لاول مرة منذ نحو شهرين، وفقا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية.

وقالت وزارة الصحة السورية، إن المجلس الاستشاري متعدد القطاعات والاختصاصات المنعقد في وزارة الصحة المعني بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" قرر رفع الحجر الصحي المطبق على منطقة السيدة زينب بريف دمشق بعد إنهاء المسح الصحي والمخبري والفحوصات الطبية للسكان المخالطين والحالات المؤكدة والجوار وعدم تسجيل أي إصابة جديدة بالوباء منذ 2 مايو الجاري، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وأعلنت الحكومة السورية، في وقت سابق، مجموعة إجراءات جديدة خلال عيد الفطر، أبقت بموجبها الحظر المفروض مع إمكان اللجوء إلى "حظر التجول التام".

وقرر الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لوباء كورونا استمرار إغلاق المنافذ الحدودية، مع إمكان اللجوء الى فرض "حظر التجول التام"، وقال إن ذلك سيكون رهن المتغيرات المتعلقة بالوباء، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخباربة الروسية.

وجدد الفريق تأكيده "أهمية الوعي من قبل المواطنين والتصرف بأعلى درجات الحرص والمسؤولية والالتزام باشتراطات السلامة الصحية خارج المنزل وداخله".

وقرر الفريق إلغاء حظر التنقل المفروض بين المحافظات بدءا من صباح يوم الثلاثاء المقبل وحتى نهاية الشهر الجاري مع الالتزام بحظر التجول الليلي.

وفي لبنان، اعلنت وزارة الصحة، اليوم، ارتفاع عدد حالات الاصابة بكورونا المستجد الى 911 حالة بعد تسجيل تسع حالات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي انه لم تسجل أي حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية واستمر عدد الوفيات مستقرا عند 26 حالة وفاة.

وينفذ لبنان قرار مجلس الوزراء القاضي بفرض الاقفال العام حتى صباح غد الاثنين في الـ18 من الشهر الجاري وذلك ضمن سلسلة الإجراءات لمكافحة الوباء.

وكشف نقيب أصحاب المحال التجارية في لبنان نبيل فهد، عن تناقص مستمر في مخزون المواد الغذائية في المحال، جراء النقص الحاد في الدولار الأمريكي لاستيراد السلع الغذائية والاستهلاكية والانخفاض الحاد في سعر صرف الليرة اللبنانية.

وأعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب إنهاء حالة الإغلاق العام التي اعتمدتها حكومة بلاده للحد من انتشار فيروس "كورونا" واحتواء الوباء، وذلك ابتداء من الغد، وفق خطة مرحلية تقوم على التدرج.

وفي سوريا، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، رفع الحجر الصحي عن منطقة السيدة زينب في ريف دمشق بعد أكثر من شهر على تطبيقه هناك.

وقالت الوزارة إن المجلس الاستشاري متعدد القطاعات والاختصاصات المنعقد فيها والمعني بفيروس كورونا، قرر رفع الحجر الصحي المطبق على المنطقة "بعد إنهاء المسح الصحي والمخبري والفحوصات الطبية للسكان المخالطين والحالات المؤكدة والجوار وعدم تسجيل أي إصابة جديدة بالفيروس منذ 2 من الشهر الجاري"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وكانت وزارة الداخلية السورية طلبت عزل المنطقة بشكل كامل في الثاني من الشهر الماضي، حتى إشعار آخر.

وفي الأردن، أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 613 إصابة

وكانت وزارة الصحة الأردنية، أعلنت، أمس السبت، أنه لم تسجل أي إصابة بكورونا المستجدّ داخل المملكة، في حين سُجلت 11 إصابة قادمة من الخارج، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 607.