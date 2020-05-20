بلاغ ضد إدارة "سيتكور للغزل" بعد خفض 50% من رواتب العاملين

تقدم العاملون بشركة سيتكور للغزل ببرج العرب، ببلاغ ومحضر ضد إدارة الشركة، في قسم الشرطة، ومكتب العمل، وذلك عقب صدور قرار تخفيض المرتب بنسبة 50% بخلاف خصم 30%، قد سبق اتخاذه في أكتوبر من العام الماضي.

وأوضح العاملون في بلاغهم، أنه صدر قرار في نهاية العام الماضي، بصرف شهر من الراتب الأساسي مقابل كل سنة، وهو ما يخالف القانون الذي ينص، على صرف شهرين من الراتب الشامل مقابل كل سنة، بالإضافة إلى فصل بعض العاملين.

وقال أحد العاملين طلب عدم ذكر اسمه، إن الإدارة تتخذ عدة إجراءات تعسفية منذ شهر أكتوبر الماضي، بدأت بتخفيض الرواتب 30%.

وأضاف العامل، لـ"الوطن"، أن الإدارة أصدرات قرارا في 27 ابريل الماضي، بالمعاش المبكر جبريًا، وتخفيض المرتب الشهري، وكل ذلك بمخالفة القانون، لافتًا إلى أنه تم تحرير محضر ضد الإدارة إليكترونيا من جميع العاملين.

من جانبه، قال مجدى البدوي، رئيس اتحاد عمال الإسكندرية، نائب رئيس اتحاد العمال، إن العالم يمر بظروف استثنائية في هذا التوقيت الصعب، مضيفًا لـ"الوطن"، أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) أثر على اقتصاديات العالم.

وتابع البدوى: "يجب على أصحاب الأعمال الوطنيين أن يكون لهم دور هام في هذه المرحلة، والوقوف بجانب عمالهم في ظل هذه الظروف، وأن يحذو حذو الدولة والحكومة التي تحملت على عاتقها الكثير منذ بداية أزمة الفيروس".