محافظ المنيا يعتمد المخطط الاستراتيجي العام لمدينتي مطاي والعدوة
كتب:
اسلام فهمي
04:39 م | الأربعاء 20 مايو 2020
اعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم، المخطط الاستراتيجي العام لمدينة مطاي، كما اعتمد المحافظ المخطط الاستراتيجي لمدينة العدوة، عقب إجراء بعض التعديلات عليه، تمهيدا لاعتمادهما من الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ووزير الإسكان واستكمال باقي الإجراءات القانونية.
جاء ذلك بحضور المهندس مجدي ربيع، رئيس المركز الإقليمي لشمال الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندسة أسماء صلاح مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة، والدكتور محمد حلمي رئيس مدينة مطاى.
وأكد المحافظ، أن الاعتماد يأتي ضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة والتحكم في النمو العشوائي للمباني، وتحسين البيئة العمرانية، وتنفيذ اشتراطات البناء ومنع التعدي على أملاك الدولة.
شدد المحافظ، على أهمية الإسراع في إنهاء المخططات التفصيلية والاستراتيجية لباقي المدن، وضرورة الالتزام بالقانون وتنفيذه لتكون جميع الرخص مطابقة لخطوط التنظيم الرسمية للمحافظة.
من جانبها، قالت المهندسة أسماء صلاح مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، إنه تم الانتهاء من اعتماد المخطط الاستراتيجي لـ 8 مدن على مستوى المحافظة، وجار الانتهاء من المخطط الاستراتيجي لمدينة ديرمواس، وتم الانتهاء من المخطط التفصيلي لـ6 مدن وجار إنهاء المخطط التفصيلي لمدينة العدوة.