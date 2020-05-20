محافظ المنيا يعتمد المخطط الاستراتيجي العام لمدينتي مطاي والعدوة

اعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم، المخطط الاستراتيجي العام لمدينة مطاي، كما اعتمد المحافظ المخطط الاستراتيجي لمدينة العدوة، عقب إجراء بعض التعديلات عليه، تمهيدا لاعتمادهما من الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ووزير الإسكان واستكمال باقي الإجراءات القانونية.

جاء ذلك بحضور المهندس مجدي ربيع، رئيس المركز الإقليمي لشمال الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندسة أسماء صلاح مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة، والدكتور محمد حلمي رئيس مدينة مطاى.

وأكد المحافظ، أن الاعتماد يأتي ضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة والتحكم في النمو العشوائي للمباني، وتحسين البيئة العمرانية، وتنفيذ اشتراطات البناء ومنع التعدي على أملاك الدولة.

شدد المحافظ، على أهمية الإسراع في إنهاء المخططات التفصيلية والاستراتيجية لباقي المدن، وضرورة الالتزام بالقانون وتنفيذه لتكون جميع الرخص مطابقة لخطوط التنظيم الرسمية للمحافظة.

من جانبها، قالت المهندسة أسماء صلاح مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، إنه تم الانتهاء من اعتماد المخطط الاستراتيجي لـ 8 مدن على مستوى المحافظة، وجار الانتهاء من المخطط الاستراتيجي لمدينة ديرمواس، وتم الانتهاء من المخطط التفصيلي لـ6 مدن وجار إنهاء المخطط التفصيلي لمدينة العدوة.