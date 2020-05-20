العسال: تفشي كورونا في سجن قطر المركزي يكشف تردي نظامها الصحي 

أكد المستشار محمود العسال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن تفشي فيروس كورونا في سجن قطر المركزي وفق البيانات المرعبة التي نشرتها منظمة هيومان رايتس ووتش، لا يكشف فقط عن انهيار النظام الصحي في قطر، ولكن انهيار النظام الاقتصادي برمته.

وأضاف، في بيان له: "قطر كانت دولة خليجية غنية بالموارد لكن تنظيم الحمدين دفع بالدولة في طريق الإرهاب والعنف والفقر. وهو ما كانت له تداعيات خطيرة على صورة الدوحة إقليميا وعالميا"، مشيرا لمطالبة هيومان رايس ووتش السلطات القطرية بأن تخفف عدد السجناء للسماح بالتباعد الاجتماعي، وضمان أن يتمكن كل شخص في السجن المركزي من الحصول على المعلومات وعلى الرعاية الطبية المناسبة.

وتوقع أن يبقى النظام القطري داعما لنفسه وللجماعات الإرهابية دون الاهتمام بالمواطن القطري وحقوقه الإنسانية، طالما استمر على سياسته الداعمة للإرهاب وتنظيمات العنف وفي مقدمتها جماعة الإخوان الإرهابية، فالجميع يخافون الاقتراب من النظام القطري لسوء سمعته.