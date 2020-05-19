12 إصابة مؤكدة بكورونا داخل سجن مركزي في قطر

أكدت قطر، اليوم، وجود 12 إصابة بفيروس كورونا المستجد في أحد سجونها، بينما حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية من إمكانية تعرض سجناء آخرين لخطر الإصابة بالمرض.

وذكر مكتب الاتصال الحكومي في بيان: "جرى اكتشاف 12 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في السجن المركزي دون تسجيل أي حالة وفاة"، وفقا لما نشره موقع "فرانس 24".

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش، أوضحت في بيان أنّها تحدثت مع 6 محتجزين غير قطريين "وصفوا تدهور الظروف في السجن المركزي الوحيد في قطر".

وذكرت المنظمة أنّ السجناء قالوا إنّ "سلطات السجن فرضت قيودا إضافية على حصول السجناء المحدود على الرعاية الطبية الأساسية"، مشيرين إلى "التفشي المحتمل" للفيروس.

وتشهد قطر البالغ عدد سكانها 2,75 مليون نسمة ارتفاعا في أعداد المصابين بكوفيد-19، وسجلت نحو 34 ألف إصابة بالفيروس، مع 15 وفاة فقط.

ومن جانبها، رفضت قطر تقرير المنظمة الحقوقية، مؤكدة أنّه يستند "إلى شائعات وتكهنات لا أساس لها من الصحة ترجع إلى إجراء مقابلات محدودة لم يتم التحقق من مصداقيتها".

وذكر مكتب الاتصال الحكومي أنّه "جرى نقل المُصابين إلى إحدى المرافق الطبية، التي تم تجهيزها خصيصا لاستقبالهم، وتلقوا خدمات رعاية صحية على مستوى عالمي".

وبحسب البيان فإنّه "نظرا لتفاقُم الحالة الصحية لاثنين من المُصابين بالفيروس، تم نقلهما إلى إحدى المرافق الطبية الأخرى المخصصة لاستقبال مثل هذه الحالات".

وفرضت قطر أشد العقوبات على مستوى العالم، حال عدم وضع الكمامات في الأماكن العامة، ملوّحة بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات وبغرامة مالية باهظة قد تصل إلى مئتي ألف ريال (55 ألف دولار).

وأغلقت الإمارة المقاهي ودور السينما والمساجد لاحتواء تفشي الوباء.

ودعا نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش مايكل بايج، إلى إطلاق سراح "السجناء المعرضين للخطر مثل كبار السن والمحتجزين بتهم ارتكاب جنح أو جرائم غير عنيفة".

وفي ابريل الماضي، حصل أكثر من 500 سجين على عفو، في قرار جاء لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.