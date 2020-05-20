140 مليار جنيه حصيلة بيع شهادة الـ15% مرتفعة العائد ببنكي الأهلي ومصر

حققت حصيلة مبيعات شهادة الـ 15% مرتفعة العائد مبيعات تقدر بنحو 140 مليار جنيه، في 55 يوما تقريبا منذ بدء طرحها، وحتى نهاية تعاملات أمس بحسب مسؤولون في بنكي الأهلي ومصر.

وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن مبيعات شهادة 15% مرتفعة العائد بلغت 100 مليار جنيه، مشيرا إلى أن هناك إقبال على خدمات "الأهلى نت".

وأضح أن عدد مستخدمي "الأهلي نت" تضاعف من 1.3 مليون في يونيو 2019 إلى ما يقارب 2.5 مليون مستخدم في آخر مارس 2020 في ظل إقبال متزايد علي الخدمة المطورة التي تتسم بخواص عديدة تغني العميل عن التردد علي فروع البنك واتمام معظم معاملاته من أي مكان.

وقال مصدر مسؤول في بنك مصر، إن حصيلة مبيعات شهادة 15% بلغت 45 مليار جنيه حتى أمس، مشيرا إلى أن طرق الحصول الشهادة السنوية ذات عائد 15%، بالنسبة لعملاء البنك القائمين تتم عن طريق إضافة المبالغ المراد ربطها إلى الحساب عن طريق تحويل بنكى لحساب العميل بالبنك، او عن طريق القنوات الإلكترونية "الإنترنت أو الموبايل البنكي أو مركز الاتصال 19888 أو البريد الالكتروني ebnmisr@banquemisr.com"، وعدم زيارة الفرع لمنع التكدس حفاظًا على سلامة العملاء والعاملين بالبنك.

ويتجه أغلب العملاء بالبنكين لتجديد شهاداتهم التي انتهت آجالها في شهادة 15% بجانب جذب عدد من العملاء من بنوك أخرى لصالح الشهادة 15% في البنكين وتبدأ فئات الشهادة من ألف جنيه ومضاعفاتها، وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشهر اعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء "تاريخ الإصدار"، وذلك وفقا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.

جدير بالذكر أن بنكي الأهلى ومصر طرحا شهادة الادخار الجديدة ذات أجل عام واحد بعائد 15% هو الأعلى في مصر حيث يقدم البنكان الشهادة الكترونيًا، أي من خلال خدمات الإنترنت بنكنج أو الموبايل بنكنج، وذلك حرصًا من البنكين على عدم التكدس في فروعه.