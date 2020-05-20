عاجل.. الدولار يرتفع 3 قروش في عدد من البنوك

سجل سعرف صرف الدولار مقابل الجنيه ارتفاعا بقيمة 3 قروش عقب استقرار استمر 3 أيام في عدد كبير من البنوك.

وجاءت بنوك "كريدي أجريكول - العربي الأفريقي الدولي - البركة - بلوم- الاهلي الكويتي بيريوس - المصري الخليجي - قناة السويس - مصر إيران للتنمية - المصرف المتحد - عودة - المشرق - المصري لتنمية الصادرات - الاهلي المتحد - التنمية الصناعية - التجاري الدولي - الإمارات دبي الوطني - التعمير والإسكان hsbc - قطر الوطني" ليباع بـ15.87 جنيه و15.77 جنيه للشراء.

فيما بيع في بنكي "مصر" و"الأهلي المصري" بـ15.85جنيه و15.75 جنيه للشراء.

وسجلت بنوك مصرف أبو ظبي الإسلامي والكويتي الوطني والاستثمار العربي والعقاري المصري العربي الأقل سعر للبيع بـ15.84 جنيه و15.74 جنيه للشراء.