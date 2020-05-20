رغم الموجة الحارة.. "سارة" تجسد منسي بجرافيتي: أقل حاجة نقدمهاله

تخليداً لذكراه وإحياء لبطولاته قررت سارة رجب الطالبة بمعهد السياحة، رسم جرافيتي للشهيد أحمد منسي أحد أبطال القوات المسحلة، بشارع فنار المكس غرب المدينة.

واختارت "سارة" أن تجسد منسي ضاحكا لتعظيم مكانة الشهادة من أجل الدفاع عن أرض الوطن، حيث وضعت رسمة الشهيد داخل علم مصر وهو يرتدي البذلة العسكرية والخوذة.

وقالت ابنة محافظة الإسكندرية إنها قررت رسم البطل بعد مشاهدة مسلسل "الاختيار"، للتعبير عن مدى إعجابها وحبها للشهيد وأبطال القوات المسلحة.

ورغم الموجة الحارة التي شهدتها البلاد، إلا أن سارة أصرت أن تنهي الرسمة التي استغرقت منها يومين في الشارع، لافتة إلى أن ذلك أقل شيء يمكن تقديمه للشهيد البطل أحمد منسي.